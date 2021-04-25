Россиянин Карацев проиграл в финале теннисного турнира в Белграде

27-летний российский теннисист Аслан Карацев проиграл в финале турнира категории ATP-250 в сербском Белграде. В решающем матче он в трех сетах уступил итальянцу Маттео Берреттини со счетом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).

На пути в финал Карацев сумел остановить первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Отметим, что этот успех стал для 27-летнего осетина третьим в матче против оппонентов из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2021 году. Карацев по ходу текущего сезона обыгрывал Диего Шварцмана (девятое место) и Андрея Рублева (восьмое место).

Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

Ранее сообщалось, что Карацев одержал третью победу над теннисистом из топ-10 в 2021 году.