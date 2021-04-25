«Краснодар» одержал первую победу под руководством Гончаренко

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте Алексеем Ионовым.

«Краснодар» прервал свою безвыигрышную серию из четырех матчей и одержал первую победу под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.

«Рубин» выигрывал в предыдущих трех матчах чемпионата со счетом 1:0. Казанский клуб позволил «Спартаку» оторваться на четыре очка и существенно осложнил себе борьбу за попадание в призовую тройку.

«Рубин» набрал в 27 матчах 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» 38 очков и десятое место.

РПЛ. 27-й тур

«Рубин» (Казань) — »«Краснодар» (Краснодар) — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 Ионов – 17'

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.