«Не все решают деньги в футболе»: Авен высказался о создании Суперлиги

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Петр Авен перед матчем с ЦСКА высказался о Суперлиге и новом тренере для красно-белых.

«Посоветовал бы «Спартаку» отечественного тренера. Суперлига? Мне не очень, я консервативен. Не все решают деньги в футболе», — сказал Авен перед началом матча.

Защитник красно-белых Павел Маслов пропустит матч из-за острого воспаления мышц бедра. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака» в Twitter/

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Всего команды провели между собой 192 матча. «Спартак» победил в 82 играх. 72 встречи закончились победой армейцев. Также «Спартак» лидирует по количеству забитых мячей в дерби (323:285).

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