Владельцы «Ливерпуля» отказались продавать клуб за € 3,5 млрд

Владеющая английским «Ливерпулем» американская компания Fenway Sports Group отказались продавать клуб за € 3,5 млрд, передает Mirror.

Предполагается, что предложение поступило из страны Ближнего Востока, но официально имя покупателя не называется.

В 2010 году Fenway Sports Group купил «красных» за £300 млн.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее Тьерри Анри раскритиковал «Арсенал» за желание участвовать в Суперлиге.