Мэр Москвы Собянин поздравил Третьяка с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка с днем рождения.

«Поздравляю с днем рождения легендарного Владислава Третьяка! Для меня, да и поклонников во всем мире, вы эталон хоккеиста. Ваш пример вдохновил сотни мальчишек, которые штурмуют ледовые поля», — написал Собянин в Instagram.

Напомним, Третьяк возглавляет ФХР с 25 апреля 2006 года. С тех пор россияне смогли победить на четырех чемпионатах мира и Олимпиаде 2018 года.

В составе сборной СССР Третьяк трижды становился олимпийским чемпионом, а также десятикратным чемпионом мира. По версии Международной федерации хоккея (ИИХФ) он был признан лучшим хоккеистом XX века.

Вместе с московским ЦСКА, за который Третьяк играл с 1969 по 1984 год, он 13 раз завоевывал золотые медали чемпионата Советского Союза.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что он не собирался возглавлять организацию до встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.