«Реал» не смог дома обыграть «Бетис» в матче чемпионата Испании

В очередном матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграл вничью против «Бетиса».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Подопечные Зинедина Зидана нанесли 17 ударов по воротам, пять из которых пришлись в створ. Также «сливочные» восемь раз исполнили угловой и заработали 58% владения мячом.

У гостей всего набралось шесть ударов, треть из которых парировал голкипер Тибо Куртуа. Также андалусийцы дважды подали угловой и дважды забрались в офсайд.

После этой игры у действующих обладателей кубка Ла Лиги набралось 71 очко. Этот результат позволил им занять предварительное второе место в турнирной таблице.

У идущего на первом месте мадридского «Атлетико» 73 очка и одна игра в запасе.

Ранее сообщалось, что бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и волгоградским «Ротором».