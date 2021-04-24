Боярский: игра «Зенита» — другая планета

Актер Михаил Боярский лестно отозвался об игре петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против волгоградского «Ротора», передает Sport24.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 6:0.

«Игра «Зенита» — другая планета по сравнению с остальными командами. Какая культура паса и владения мячом. Очень сильно прошли вперед в плане команды по сравнению с прошлым сезоном», — сказал Боярский.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 58 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее футболист волгоградского «Ротора» Соломон Кверквелия установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ).