«Урал» и «Ахмат» поделили очки в матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 27-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1. На 11-й минуте отличился нападающий гостей Лечи Садулаев. В начале второго тайма отличился полузащитник хозяев Рафал Аугустыняк.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат», набравший 36 очков, занимает десятое место в турнирной таблице первенстве. «Урал» с 31 баллом располагается на 12-й строчке.

Встреча команд в первом круге чемпионата страны завершилась победой грозненской команды со счетом 2:0.

Также 24 апреля в рамках 27-го тура чемпионата страны петербургский «Зенит» примет волгоградский «Ротор» (16.30 мск), «Тамбов» в Саранске сыграет с московским «Локомотивом» (19.00), а «Динамо» в Москве встретится с «Химками» (19.00)

Ранее «Урал» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1

Голы: 0:1 — Садулаев, 11; 1:1 — Аугустыняк, 58.