Фанаты «Арсенала» требуют отставки владельца клуба

Болельщики лондонского «Арсенала» вышли на акции протеста и потребовали отставки владельца клуба Стэна Кронке, сообщает «Чемпионат.com».

Фанаты вышли на улицы Лондона перед матчем 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном» (0:1), в частности большое количество людей собрались у стадиона и требовали отставки американского бизнесмена. Такая акция была вызвана недовольством болельщиков из-за вступления команды в Суперлигу.

Фанаты массово выкрикивали фразу: «Стэн Кронке, убирайся из нашего клуба». На одном из баннеров было написано: «Наш клуб, наш дом, продай, Стэн».

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее сообщалось, что члены объединения болельщиков «Тоттенхэма» THST призвали руководство столичной команды уйти в отставку. По информации источника, за отставку правления проголосовало около 90 процентов болельщиков, опрос был проведен на онлайн-голосовании. Таким образом, фанаты выразили свою позицию по поводу выступления команды в европейской Суперлиге.