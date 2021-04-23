Зобнин сравнил ощущения после разгрома от «Уфы» с позором

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих ощущениях после разгрома от «Уфы» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, причиной неудачи в игре против команды Алексея Стукалова в день рождения клуба стало большое количество неверных решений на поле.

«За победу в матче с «Уфой» дают те же три очка. План, который мы готовили, не сработал. Когда эмоции остыли, разобрали ошибки.

В словах после мача не было необходимости. Да и что скажешь после 0:3 дома? От «Уфы»... Мы понимаем, что опозорились. Такого не должно было случиться», — заявил Зобнин в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков после 26 туров. В предстоящее воскресенье красно-белые на своем поле встретятся с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» планирует продлить контракты с нападающим Сердаром Азмуном и вратарем Андреем Луневым.