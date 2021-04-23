УЕФА решил не наказывать клубы Суперлиги

Клубы-основатели Суперлиги пока что избежали наказания от УЕФА. Об этом сообщает AS со ссылкой на свои источники.

На заседании исполнительного комитета было принято решение не применять санкции против клубов сейчас. Таким образом, полуфинальные матчи еврокубков пройдут по расписанию.

В полуфиналах Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» — с «Пари Сен-Жермен». Все клубы, кроме французского, на днях вошли в состав участников Суперлиги. В полуфинале Лиги Европы примут участие «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», которые также должны были выступать в новом турнире.

Также в Суперлиге планировали играть «Барселона», «Атлетико», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Тем не менее, отмечается, что в будущем наказание может последовать. Сообщалось, что УЕФА планирует не допустить «Реал» и «Ювентус» до розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22, который стартует в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась выходить из Суперлиги.