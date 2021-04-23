Медведева посетила открытие Московского кинофестиваля

Российская фигуристка Евгения Медведева посетила открытие Московского международного кинофестиваля и прошла по красной дорожке.

Официальное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля состоялось 22 апреля. Мероприятие продлится до 29 апреля. Видео было опубликовано в Instagram «team.moonbear».

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

Открытие главного московского кинофестиваля посетили актриса Кристина Асмус, заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская, актриса и вдова Олега Табакова Марина Зудина и другие.

Ранее тренер оценил шансы Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентный уровень.