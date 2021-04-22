Щербакова объяснила требовательное отношение Тутберидзе к своим ученицам

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, почему ее тренер Этери Тутберидзе требовательно относится к своим подопечным.

«Требовательно, потому что ей нужен результат, чтобы мы показывали максимум того, на что мы способны. Потому что, мне кажется, иногда мы сами можем от себя чего-то не ждать. То есть она понимает, что мы можем на самом деле, и хочет от нас всех всего самого лучшего», — сказала спортсменка в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

Щербакова завоевала золото чемпионата мира 2021 года в Стокгольме в одиночном катании и заняла первое место на командном первенстве мира в японской Осаке в составе сборной России. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020) и обладательницей серебра финала Гран-при (2019).

Также в нынешнем сезоне она победила на двух этапах Кубка России и заняла первое место в командном турнире.

Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление Щербаковой на командном чемпионате мира.