Тренер «Ювентуса» поддержал президента клуба после провала Суперлиги

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло высказался об идеи создания Суперлиги.

«Я уже вчера об этом говорил, президент и директор говорили. Все мы знаем одно и то же. Что-то нужно изменить на европейском уровне, потому что предложенные идеи были хорошими, но мы также открыты для других предложений и будем уважать правила», — сказал Пирло в эфире телеканала Sky Sport Italia.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

21 апреля мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан» также объявили о выходе из турнира.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объяснил провал европейской Суперлиги.