Широков — о Вилкове: он мне никогда не нравился

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков поделился мнением о пожизненном отстранении Михаила Вилкова от судейства, передает «РБ Спорт».

«Он мне никогда не нравился. То, что устроил в матче «Локомотив» — «Ростов» — перебор. Отстранить — это еще мягко. Он же пойдет кого-то учить, курсы создаст, и мы получим «вторых Вилковых», — сказал Широков.

19 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее арбитр Михаил Вилков обратился к критикам после отстранения от матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).