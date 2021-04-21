Помощник Знарка стал жертвой ограбления

Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и «Спартак» Владимир Федосов стал жертвой ограбления.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», 16 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода у бывшего помощника Олега Знарка украли часы стоимостью 800 тысяч рублей. В заведении он познакомился с двумя парнями, которые впоследствии сняли с него часы. Правоохранительные органы проверили записи камер наблюдения и установили приметы подозреваемых.

Информацию о краже подтвердил сам Федосов.

«У меня просто сняли часы. Примерно за 800 тысяч рублей, да. Полиция разбирается, дело заведено. Преступников нашли, часы пока нет. Надеюсь, что и часы скоро найдут. Со всеми такое может случиться, прорвемся», — цитирует Федосова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что защитник «Ромы» Крис Смоллинг минувшей ночью подвергся вооруженному ограблению. Ночью в дом англичанина проникли вооруженные грабители. Разбудив футболиста, его жену и двухлетнего сына, преступники вынудили Смоллинга открыть сейф и отдать часы и драгоценности. В 5 часов утра супруга Криса вызвала полицию, которая немедленно приступила к расследованию преступления.