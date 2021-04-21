Лондонский «Челси» последним из английских клубов объявил о выходе из Суперлиги.

«Как сообщалось ранее сегодня вечером, футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что приступил к формальным процедурам выхода из группы разработки планов создания европейской Суперлиги.

Присоединившись к группе в конце прошлой недели, мы нашли время для того, чтобы полностью рассмотреть этот вопрос и решили, что наше дальнейшее участие в этих планах не будет отвечать интересам клуба, наших болельщиков и всего футбольного сообщества», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте «синих».

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) отказались от Суперлиги из-за возможного бана в чемпионате.