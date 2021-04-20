«Спартак» поддержал главу судейского комитета РФС
Московский «Спартак» поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца.
«Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе. Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.
Также «Спартак» пожелал функционеру и дальше добиваться прогресса в вопросе судейства.
19 апреля Хачатурянц заявил, что футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы. Позднее рефери заявил, что рассчитывает поговорить с главой судейского комитета РФС «по-мужски».
41-летний Вилков дебютировал в качестве судьи чемпионата России в 2010 году. В ноябре 2019 года он был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров первенства страны «Зенит» — ЦСКА (1:1) и «Оренбург» — «Уфа» (0:0) соответственно.
Ранее «Ростов» выразил слова благодарности и поддержки Хачатурянцу.