Глава ФИФА выступил против создания Суперлиги

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против создания Европейской Суперлиги.

«В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации», — сказал Инфантино в ходе конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее президент мадридского «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес заявил, что в новом клубном турнире Европы может появиться второй дивизион.