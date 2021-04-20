33 сэйва Бобровского принесли «Флориде» победу над «Коламбусом»

«Флорида Пантерз» переиграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Флориды».

Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 33 удара по своим воротам из 35.

Российский нападающий «Флориды» Никита Гусев в матче результативными действиями не отличился и очков не набрал, коэффициент полезности составил »-1». Также своей команде не смог помочь защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2

1:0 — Ватрано, 11:40;

2:0 — Беннетт (Юбердо, Дюклер), 20:59;

2:1 — Бьёркстранд (Аткинсон, Джонс). 33:22;

3:1 — Гудас (Дюклер, Форслинг), 34:03;

3:2 — Далпе (Робинсон, Пик). 48:01;

4:2 — Ватрано (Веннберг, Хёрнквист), 58:38.