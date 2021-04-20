33 сэйва Бобровского принесли «Флориде» победу над «Коламбусом»
«Флорида Пантерз» переиграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Флориды».
Ворота «Пантерз» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 33 удара по своим воротам из 35.
Российский нападающий «Флориды» Никита Гусев в матче результативными действиями не отличился и очков не набрал, коэффициент полезности составил »-1». Также своей команде не смог помочь защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков.
Ранее сообщалось, что российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2
1:0 — Ватрано, 11:40;
2:0 — Беннетт (Юбердо, Дюклер), 20:59;
2:1 — Бьёркстранд (Аткинсон, Джонс). 33:22;
3:1 — Гудас (Дюклер, Форслинг), 34:03;
3:2 — Далпе (Робинсон, Пик). 48:01;
4:2 — Ватрано (Веннберг, Хёрнквист), 58:38.