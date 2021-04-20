Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны заявлением клуба о вступлении в Суперлигу

Футболисты «Манчестер Юнайтед» остались недовольны заявлением клуба о создании и вступлении в европейскую Суперлигу, сообщает Daily Express.

По информации источника, игроки оказались крайне разгневаны тем, что их не проинформировали о том, что клуб намерен сделать подобное заявление. Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд уже провел встречу с футболистами, однако успокоить их полностью не смог.

Стоит отметить, что первым из футболистов клубов европейской Суперлиги недовольство новым турниром выразил именно игрок «Манчестер Юнайтед» — Бруну Фернандеш.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер критично отозвался о создании европейской Суперлиги. «Ливерпуль» стал одним из основателем закрытого турнира, а футболист отметил, что на фоне этого команде было тяжело готовиться к игре Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лидс Юнайтед».