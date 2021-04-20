Хавбеку «Ливерпуля» не нравится идея создания Суперлиги

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер критично отозвался о создании европейской Суперлиги, передает «Би-би-си».

«Ливерпуль» стал одним из основателем закрытого турнира, а футболист отметил, что на фоне этого команде было тяжело готовиться к игре Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лидс Юнайтед».

«У меня, как и у всех остальных, очень много вопросов. Я могу лишь выразить свое мнение, и мне это не нравится, надеюсь, этого не будет. Могу представить, что об этом говорят, и, скорее всего, я со многим согласен», — заявил Милнер.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» упустил победу над «Лидс Юнайтед» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд», завершилась со счетом 1:1. На 31-минуте забил форвард гостей Садио Мане. В концовке игры Диего Льоренте сравнял счет