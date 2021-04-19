Валуев ответил на критику экипировки сборной России на Игры-2020

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о критике комментатора норвежского телеканала NRK Яна Петтера Салтведта экипировки российских спортсменов на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Норвежец назвал дизайн формы «средним пальцем в лицо остальному миру».

«Эту форму утвердили в Международном комитете? Утвердили. Ну и все, какие вопросы у них могут быть?

Не нужно обращать внимания на норвежцев, голландцев и всех остальных, кто имеет желание высказаться. Здесь нужно действовать по принципу: собаки лают — караваны ходят. Эти мнения ничего не решат, так что давайте не будем воспринимать их всерьез», — цитирует Валуева Sport24.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. Из-за санкций WADA российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Ранее норвежский лыжник усомнился в нейтральности формы сборной России.