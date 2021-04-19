Шнякин: большие клубы хотят покрыть огромные убытки

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выразил свое отношение к созданию европейской Суперлиги. В этом турнире примут участие 20 ведущих клубов континента, но российских команд среди них нет.

«Лично я пока негативно отношусь к проекту Суперлиги. Очень много проблем: если условные «Реал» и «Ювентус» будут играть между собой по четыре матча за сезон, то это уже никакой не эксклюзив; команды из маленьких городов, с которыми сейчас играют топ-клубы в своих чемпионатах, лишаются этих больших игр, то есть возможности собрать целый стадион и заработать, а также просто показать себя; непонятно, как болельщики из той же Англии будут летать на матчи в Мадрид, Милан и другие части Европы на протяжении всего сезона; разделение среди клубов на богатых и бедных станет еще сильнее; плюс неясно, как будут трансферы осуществляться, на того же Эрлинга Холланда, которого «Реал» хочет купить у «Боруссии», ценник наверняка взлетит вдвое. Да и в целом ничего хорошего в том, что вся эта идея стартует с огромного конфликта, нет.

С другой стороны, у тех клубов, которые хотят играть в Суперлиге, своя правда есть. Они понимают, что весь доход европейского футбола вытаскивают по сути они, и в новом закрытом турнире они смогут получать гораздо больше. Не секрет, что у больших команд убытки огромные. А при вступлении в Суперлигу они гарантированно получают только сразу 350 млн.

Я пока не видел, чтобы кто-то из игроков тех 12 клубов высказался на тему вхождения в Суперлигу. Но допускаю, что далеко не всем это нравится. В любом случае, футболисты люди подневольные, и зависят в первую очередь от тех, кто платит им деньги. Это не сборные и федерации, а именно клубы. Даже если, например, игрок не захочет выступать в Суперлиге, то кто ему даст денег, чтобы покрыть расторжение контракта с клубом?» — рассказал Шнякин в интервью «Газете.Ru».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Ранее комментатор Твалтвадзе рассказал, смогут ли в России увидеть матчи Суперлиги.