«Мне стыдно»: бывший президент «Манчестер Сити» о ситуации с Суперлигой

Бывший президент «Манчестер Сити» и Футбольной ассоциации Англии Дэвид Бернштейн прокомментировал участие «горожан» в создании Европейской Суперлиги. В новом турнире собираются участвовать шесть ведущих клубов Англии.

«Мне стыдно. Я всю жизнь болел за «Манчестер Сити». Я люблю этот клуб. Но мне действительно стыдно. Так же, как Гари Невиллу стыдно за его бывший клуб «Манчестер Юнайтед», а Джейми Каррагеру — за «Ливерпуль». Думаю, тут дело в двух факторах: первая — это жадность, вторая — отчаяние. У некоторых клубов невероятные задолженности. Долги «Барселоны», «Реала» и, по крайней мере одного английского клуба, приближаются к £ 1 млрд», — приводит слова Бернштейна Daily Mail.

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что наперекор УЕФА 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.