Немков рассказал о травме ноги, полученной в бою с Дэвисом

Чемпион Bellator россиянин Вадим Немков рассказал о травме ноги, полученной в титульном поединке с американским бойцом MMA Филом Дэвисом. По словам Немкова, перелома нет, удалось отделаться ушибом.

«Отбита правая нога. Я пробил лоукик и попал в блок «кость в кость», после этого решил ногу поберечь. Там перелома нет, ушиб, который заживает недели две», — приводит слова Вадима Немкова ТАСС.

В Немков и Дэвис дрались в США на турнире Bellator 257, где в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжелом весе российский чемпион дивизиона оказался сильнее. Поединок продлился все пять раундов. Немков одержал победу единогласным решением судей.

После боя Немков оказался в больнице с травмой ноги.

Соперник Немкова по полуфиналу определится 7 мая в бою Тони Джонсона и Йоэля Ромеро.

Ранее сообщалось, что россиянин Немков отстоял титул чемпиона Bellator.