Россиянин Немков отстоял титул чемпиона Bellator
В США состоялся турнир Bellator 257, где в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжелом весе российский чемпион дивизиона Вадим Немков одолел американца Фила Дэвиса.
Поединок продлился все пять раундов. Боец из России одержал победу единогласным решением судей.
«Ничего не менял в подготовке. Задача была работать в стойке и удерживать его от борьбы. Все в принципе получилось, доволен боем, но есть ошибки. Я готовился к этому бою, знал, что он продлится всю дистанцию. Его очень сложно нокаутировать, поэтому я старался распределить силы на всю дистанцию», — сказал Немков сразу после боя.
Соперник Немкова по полуфиналу определится 7 мая в бою Тони Джонсона и Йоэля Ромеро.
Немков провел в смешанных единоборствах 15 боев, одержав 13 побед. В Bellator россиянин дебютировал 25 августа 2017 года, одолев бразильца Фелипе Линса.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
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