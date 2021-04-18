Тедеско извинился перед фанатами после поражения «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принес извинения после крупного поражения от «Уфы» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась поражением столичного клуба со счетом 0:3. Специалист отметил, что команда сегодня не заслужила победу.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Не было ни эмоций, ни сил. Играли как дети. Провели много теории, говорили, что сегодняшняя игра как финал. Сегодня мы не сделали ничего, чтобы заслужить победу», — заявил Тедеско.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Примечательно, что «Спартак» проиграл в день своего 99 дня рождения.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромное поражение московского «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».