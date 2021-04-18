Представитель Николича опроверг его вероятный уход из «Локомотива»

Представитель главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович опроверг информацию, согласно которой сербский специалист может покинуть «железнодорожников» из-за несогласия с политикой нового руководства столичной команды, передает «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой специалист твердо просил руководство команды продлить соглашения с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым, а также капитаном «Локомотива» Ведраном Чорлукой.

«Это неправда. Марко никому ничего не объявлял. Игроки уходят и приходят — клуб остается. Если есть план в клубе, хороший сектор в спортивном направлении — тренеры легко смогут договориться с клубом», — заявил Йоксимович.

Николич был объявлен главным тренером столичной команды 14 мая 2020 года. На этом посту он сменил Юрия Семина. Стоит отметить, что отставка специалиста вызвала большое недовольство среди болельщиков «железнодорожников».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» после 26 сыгранных туров идет на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков.

Ранее сообщалось, что Николич может покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства.