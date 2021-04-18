Карпин может заменить Тедеско на посту наставника «Спартака»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может заменить Доменико Тедеско на посту наставника московского «Спартака», сообщает «Матч ТВ».

Карпин дважды руководил «Спартаком» с 2009 по 2012 год. После увольнения Унаи Эмери в ноябре 2012-го российский специалист вернулся на должность. В 2014 году он вновь покинул столичный клуб. Под его руководством красно-белые становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12).

Напомним, что Тедеско объявил о непродлении контракта с московским «Спартаком» 16 декабря по окончании матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают третье место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что Тедеско может остаться в команде.