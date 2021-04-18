«Реал» поздравил «Барселону» с победой в Кубке Испании

Мадридский «Реал» в Twitter поздравил каталонскую «Барселону» с победой в Кубке Испании.

«Поздравляем «Барселону» и ее болельщиков с заслуженной победой в Кубке Испании», — гласит сообщение «Королевского клуба».

В решающем матче сине-гранатовые обыграли «Атлетик» со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Френки Де Йонг и Лионель Месси, оформивший дубль.

Примечательно, что все четыре гола были забиты в промежутке с 60-й по 72-ю минуту игры.

Напомним, что 3 апреля коллектив из Бильбао проиграл кубковый финал 2020 года, отложенный из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда трофей впервые с 1983 года завоевал «Реал Сосьедад», оказавшийся сильнее в игре со счетом 1:0.

В турнирной таблице Ла Лиги подопечные Рональда Кумана занимают третье место, набрав 65 очков. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Хетафе». Встреча состоится 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет уговорить Месси остаться в команде.