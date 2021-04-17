«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2.

В составе «быков» дублем отметился Алексей Ионов. За «Зенит» отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 55 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с волгоградским «Ротором». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Быки» расположились на десятой строчке, имея в активе 35 баллов. В следующем матче команда Виктора Гончаренко на выезде встретится с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 26-й тур

«Краснодар» — «Зенит» — 2:2

Голы: 1:0 — Ионов, 7; 2:0 — Ионов, 60; 2:1 — Азмун; 75; 2:2 — Мостовой, 86.

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