Навка поздравила российских фигуристов с победой на командном ЧМ

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила российских фигуристов с победой на командном чемпионате мира.

«Это отличная ступенька для следующего года. Вы в прекрасной спортивной форме. Одно удовольствие наблюдать за вашими прокатами, так держать и дальше», — написала Навка в Instagram.

Напомним, что по сумме шести программ национальная сборная, капитаном которой стала серебряная призерка мирового первенства 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева, набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов.

Бронзовые награды турнира достались фигуристам из Японии.

Командный чемпионат мира проходил в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями от победы национальной команды на командном чемпионате мира.