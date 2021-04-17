Команда Тутберидзе поздравила сборную России с победой на КЧМ в Осаке

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила сборную России с победой на командном чемпионате мира в Осаке. Соответствующий пост был опубликован в Instagram.

«Поздравляем Анну Щербакову и cборную команду России с первой победой на командном чемпионате Мира в Японии!» — гласит текст публикации, после которого были добавлены хэштеги: #победа, #аннащербакова, #сборнаяроссии, #работаемдальше.

Напомним, что по сумме шести программ национальная сборная, капитаном которой стала серебряная призерка мирового первенства 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева, набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов.

Бронзовые награды турнира достались фигуристам из Японии.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Общий зачет

1. Россия — 125

2. США — 110

3. Япония — 107

4. Италия — 72

5. Франция — 67

6. Канада — 57