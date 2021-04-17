Экс-футболист Деменко назвал фаворита матча «Краснодар» — «Зенит»

Экс-футболист Максим Деменко назвал фаворита матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом», передает «Евро-Футбол».

«Фаворит в этой встрече, естественно, «Зенит». «Краснодар» сейчас после ряда поражений, отставки тренера. Гончаренко будет делать все, чтобы показать уже плоды своей работы», — сказал Деменко.

Также Деменко отметил, что «Краснодар» — неплохая команда, но у них возникают разные проблемы.

«Все-таки фаворит, понятно, команда из Санкт-Петербурга, потому что «Краснодар» не в лучшем психологическом состоянии», — добавил он.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 54 очка. «Краснодар» расположился на десятой строчке, имея в активе 34 балла. Очный поединок между командами состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00.

Ранее московский ЦСКА официально объявил об уходе Василия Березуцкого.