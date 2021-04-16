Рублев обойдет Медведева в чемпионской гонке ATP-2021

Российский теннисист Андрей Рублев обойдет Даниила Медведева в чемпионской гонке ATP-2021 благодаря победе в четвертьфинальном матче с испанцем Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Обновление рейтинга произойдет 19 апреля. Выход Рублёва в финал в Монте-Карло также позволит спортсмену оставить позади себя в рейтинге лидера сезона — первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Напомним, что Рублев сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира из серии «Мастерс» в Монте-Карло. Счет поединка — 6:2, 4:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Рублев дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля — один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале турнира Рублев сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом, в четвертьфинале обыгравшего действующего чемпиона турнира итальянца Фабио Фоньини (15).

Это первая победа Рублева в матче с Надалем на грунтовом покрытии.

«Медведев и рядом с ним не стоит»: Рублев сенсационно одолел Надаля.