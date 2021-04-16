«Медведев и рядом с ним не стоит»: Рублев сенсационно одолел Надаля

Один за всех

Текущий турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло мог стать особенным для России. И он таковым в принципе стал, но не с самой лучшей позиции. Еще перед началом соревнований из списка участников неожиданно был вычеркнут Даниил Медведев — вторая ракетка мира заразился коронавирусом и вынужденно отправился на самоизоляцию. И пока россиянин в своем номере развлекался за игрой в PlayStation, повод для волнения появился у Рафаэля Надаля, который контактировал с Медведевым перед тем, как Даниил получил свой результат теста на COVID-19. Но испанца пронесло — его анализы оказались хорошими, коронавируса у него не было выявлено.

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Что касается остальных россиян, то Карен Хачанов и открытие Australian Open Аслан Карацев тоже в Монте-Карло не задержались, завершив выступления во втором раунде. Дальше всех прошел Андрей Рублев, который в этом сезоне набрал потрясающую форму. На пути к четвертьфиналу он разобрался с Сальваторе Карузо и попотел в поединке с Роберто Баутиста-Агутом.

Один из самых неудобных соперников

В четвертьфинале Рублева поджидал еще один испанец, но уже гораздо более именитый — Рафаэль Надаль. 34-летний теннисист являлся одним из главных фаворитов турнира в Монте-Карло, и не просто так — в Монако Надаль побеждал 11 раз, что является абсолютным рекордом соревнований.

На пути к своему 12-му титулу испанец не отдал ни одного сета Федерико Дельбонису и неуступчивому Григору Димитрову.

До сего момента Надаль имел полное превосходство и над Рублевым: теннисисты за всю свою историю встреч провели два очных матча: в четвертьфинале US Open — 2017 и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP 2020 года. Обе игры завершились победой испанца в одну калитку, который не уступил ни сета молодому россиянину.

Сенсационная победа

Однако на этот раз все сложилось принципиально иначе, и чем это можно объяснить — с точностью и не скажешь. То ли Надаль в этом сезоне никак не наберет оптимальную форму, то ли Рублев оказался готов гораздо лучше. А, возможно, сыграли и оба фактора сразу. Уже в самом начале матча россиянин стал давить именитого теннисиста, который регулярно допускал ошибку за ошибкой. Этим очень кстати воспользовался Рублев, который не просто взял свой первый сет у Надаля, но и сделал это убедительно — 6:2.

Во второй партии Надаль также продолжил допускать невынужденные и двойные ошибки, дав Рублеву возможность сделать быстрый брейк и повести в первых двух геймах. Но впоследствии через силу испанец все же выровнял игру: у Рафаэля стали получаться подачи, а на этом фоне стал ошибаться уже российский теннисист. Свое преимущество Андрей растерял и в итоге второй сет, длившийся больше часа (!), проиграл — 4:6.

Казалось, что в третьей партии Надаль все же на опыте возьмет свое, благо предпосылки к этому были, ведь у Рублева часто случаются проблемы с удержанием преимущества. Но за россиянина сыграла лучшая физическая подготовка: после первых двух геймов (1:1) Андрей за 20 минут выиграл четыре гейма подряд, ну а затем на своей подаче взял матчбол.

6:2, 4:6, 6:2 — Рублев впервые в карьере одолел Надаля и сделал это весьма эффектно, выбив из турнира фаворита соревнований. В полуфинале россиянин сойдется с Каспером Руудом из Норвегии.

Un-BWEEH-lievable @AndreyRublev97 upsets childhood idol Nadal 6-2 4-6 6-2 in a thriller to reach the Monte Carlo last 4!#RolexMCMasters pic.twitter.com/auQdEcV4Gg — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2021

В ближайшие 24 месяца Рублев возьмет титул «Большого шлема»

После матча Рублев был сдержан. Как минимум, из-за того, что оказался сам удивлен результатом матча.

«Не знаю, что сказать даже. Не представляю, как вообще Рафа выдерживает такое давление, под которым он играет постоянно, зная, что он — лучший на грунте. Я поражен. Он — легенда. Когда тебе нечего терять, то и играть легко, но в его положении он постоянно обязан побеждать. Это поразительно. Что касается моего следующего соперника, то Рууд играет в очень хороший теннис, он невероятно хороший игрок. Будет очень тяжелый матч, он в хорошем состоянии, постараюсь сыграть, как могу», — сказал Рублев после матча.

Тем интереснее оказались комментарии экспертов. Например, самый титулованный теннисист в истории России и олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников выразил мнение, что Рублев в ближайшие два года станет обладателем турнира «Большого шлема», а также поставил его выше Медведева.

«До матча не ожидал от Андрея такой игры. У него сейчас феноменальная форма. Я действительно верю, что в ближайшие два года он способен победить в турнирах Большого шлема.

По той игре, которую Рублев показал, Медведев и рядом с ним не стоит. Андрей тактически обыграл Надаля. Для меня, как для человека, который разбирается в теннисе, это говорит о многом. Я как никто вижу, что Андрей очень сильно прибавил. Прибавил в физических кондициях, в подаче, в игре. Абсолютно феноменальная и закономерная победа»,

— цитирует Кафельникова «СЭ».

Рублёв а ближайшие 24 месяца возьмёт титул БШ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) April 16, 2021