Юрист рассказала, что грозит Левникову за сокрытие части информации от КДК РФС
Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович рассказала, что может грозить арбитру Кириллу Левникову за возможное сокрытие части информации от КДК РФС. «Спартак» подозревает главного судью матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» в том, что он рассказал только об одном визите в судейскую комнату начальника команды принимающей стороны Станислава Сухины, в то время как их было четыре.
«В соответствии со 122 статьей Дисциплинарного регламента РФС (подделка документов и использование поддельных документов) судье Левникову и его бригаде могут запретить осуществление любой связанной с футболом деятельности минимум на полгода. Если судей обвиняют в подделке документов, то сначала надо будет доказать умысел. Если вина все же будет доказана, Левникову и его бригаде грозит отстранение», — сказала Анцелович в беседе с «Чемпионатом».
Ранее КДК РФС наказал «Локомотив» за нарушение регламента и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном поле не в Москве. Станислав Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей. Тот же штраф наложен и на начальника команды «Спартака» Василия Козловцева, который также посещал судейскую.
По словам Сухины, он зашел лишь в предбанник, который находится в том же помещении. Также 52-летний представитель красно-зеленых подчеркнул, что «на всех стадионах происходит все то же самое» и что «скандал был создан искусственно».
Избежали технического поражения: как «Локо» отделался за нарушение регламента.