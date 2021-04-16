Избежали технического поражения: как «Локо» отделался за нарушение регламента

Шумиха вокруг скандального московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», которое прошло в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги и завершилось победой «железнодорожников» со счетом 2:0, не утихает. Особую роль в этом сыграл начальник команды красно-зеленых Станислав Сухина, ранее работавший футбольным арбитром РПЛ и являлся экс-заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС, который перед матчем посетил судейскую комнату, что является прямым нарушением регламента РФС.

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Примечательным произошедший случай является и потому, что Сухина попался на этом не первый раз. За его появление в судейской комнате в прошлом году Контрольно-дисциплинарный комитет наказал «Локомотив» проведением одного домашнего матча на нейтральном поле в другом городе условно и назначил испытательный срок до конца текущего сезона-2020/21. Сам Сухина был отстранен на четыре матча.

Изначально это дело должно было быть рассмотрено на заседании КДК 13 апреля, однако слушание было перенесено на 16 апреля в связи с отсутствием достаточной доказательной базы в отношении Сухины, а также с тем, что сам фигурант дела находился в командировке в другой стране. Позднее начальник команды «Локомотива» публично высказался о возникшей ситуации, заявив, что судейскую комнату на самом деле не посещал. По словам Сухины, он зашел лишь в предбанник, который находится в том же помещении. Также 52-летний представитель красно-зеленых подчеркнул, что «на всех стадионах происходит все то же самое» и что «скандал был создан искусственно».

«Это проблема людей, которые из ничего пытаются сделать сенсацию. Жареного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто всё переворачивают. С разрешения судей многие заходят с протоколами. После игры, например, человек тоже не имеет права заходить. Но зайти посмотреть, что судья записал в протокол, надо. Естественно, судейская бригада Кирилла Левникова разрешила мне зайти. Если бы судья сам написал в протокол, что я вошел без разрешения, это была бы проблема. Могу оказывать влияние на арбитров из-за судейского прошлого? Похоже на бред, не так ли?» — сказал Сухина в интервью изданию «РБ-Спорт».

Так или иначе, КДК признал красно-зеленых виновными и обязал «Локомотив» выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а также провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе. Завтра, 17 апреля, «железнодорожники» примут «Ростов» в рамках 26-го тура РПЛ. Перенести игру в другой город технически сложно, потому санкция распространится на встречу 29-го тура чемпионата, в рамках которого 8 мая красно-зеленые примут столичное «Динамо». При этом встреча «Локомотив» — ЦСКА 21 апреля в рамках полуфинала Кубка России состоится в Черкизове — принятые санкции распространяются только на Премьер-лигу.

Помимо этого, Сухина будет обязан выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. При этом у «Локо» остается возможность подать апелляцию. Дом футбола на Таганке начальник команды красно-зеленых покинул, никак не прокомментировав итоги заседания.

«Были запрошены видеоматериалы от клубов. Судейская комната состоит из двух помещение: тамбурной комнаты и той, где располагаются судьи. Рассмотрев все периоды до, во время и после матча, мы установили, что Сухина посетил судейскую комнату трижды до начала матча. Находился он там две минуты, полторы и 30 секунд. По словам Сухины, ему нужно было решить вопрос с протоколом и заявками. Безопасность судей не соблюдалась. В прошлом году КДК принял решение по матчу «Локомотива» и «Ахмата», когда Сухина оскорблял судей, сейчас по данному эпизоду рецидив, а испытательный срок не закончился», — приводит слова главы КДК Артура Григорьянца «РБ Спорт».

На пятничном заседании КДК был рассмотрен и другой аналогичный случай, произошедший в день дерби. Так, позднее выяснилось, что судейскую комнату посетил и представитель «Спартака», а именно — начальник команды Василий Козловцев. В стане красно-белых эту информацию оперативно подтвердили, подчеркнув, визит состоялся уже после матча (что также запрещено регламентом), а сам Козловцев с разрешения судейской бригады передал арбитрам код подтверждения протокола игры. Интересно, что накануне заседания в КДК заявили, что никаких видеодоказательств с участием зашедшего в судейскую комнату Василия Козловцева получено не было, однако сам начальник команды «Спартака» на слушания в сопровождении юристов все же явился.

«Есть большая разница между тем, чтобы зайти в судейскую до игры и после. И тот и другой факт мы готовы подтвердить. Если появились такие видео, то, значит, вскоре общественность и КДК получат полную запись с камер наблюдения «РЖД-Арены», и мы увидим, сколько раз в судейскую заходил Станислав Сухина. Надо понимать, что Козловцев не является бывшим арбитром, и его заход в раздевалку после матча не может быть воспринят в качестве отягчающего обстоятельства. При этом отмечу, что начальник команды был оштрафован клубом», — приводил слова директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова журналист Иван Карпов.

Оштрафовал Козловцева и КДК РФС: начальник команды красно-белых обязан выплатить за нарушение регламента те же 150 тысяч рублей. От комментариев он и сопровождавшие его юристы также отказались.

«В рапортах судей записано, что судейская комната состоит из двух частей. Сухина попросил, чтобы сделали копию. Но Сухина заходил и после матча. После матча заходил и Козловцев, с разрешения охранника — он пропускал начальников команд, несмотря на запреты. Никакого воздействия на судей не было. Все было по деловым вопросам. Начальники команд не отрицают, что они заходили в судейскую. Служба безопасности допускала посторонних в судейскую. При этом ни Сухина, ни Козловцев не спрашивали разрешения на вход в судейскую. Они просто заходили», — добавил Григорьянц.