«Локомотив» подаст апелляцию в РФС на решение КДК

«Локомотив» сделал заявление по поводу последнего решения КДК РФС по матчу 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Клуб был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле.

«Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», — сообщила пресс-служба железнодорожников в своём официальном телеграм-канале.

После матча в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби. Позже было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором в судейскую заходит начальник красно-белых Василий Козловцев.

КДК РФС наказал «Локомотив» за нарушение регламента и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном поле не в Москве. Станислав Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей. Тот же штраф наложен и на Василия Козловцева.

По словам Сухины, он зашел лишь в предбанник, который находится в том же помещении. Также 52-летний представитель красно-зеленых подчеркнул, что «на всех стадионах происходит все то же самое» и что «скандал был создан искусственно».

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