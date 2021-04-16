«Спартак» требует от КДК РФС проверить правдивость объяснений Левникова

По сообщениютелеграм-канала «Мутко против», московский «Спартак» направил в РФС еще два письма по поводу скандального матча с «Локомотивом», по итогам которого «железнодорожников» наказали проведением одного домашнего матча на нейтральном поле.

«Спартак» просит КДК обратить внимание на слова главного судьи матча Кирилла Левникова. Все арбитры написали в объяснительных, что начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина заходил в судейскую один раз. Красно-белые утверждают, что Сухина заходил в судейскую четырежды: три раза до матча, один — после.

«Спартак» просит инициировать проверку судей. Если вина арбитров будет доказана, то их могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев.

Ранее КДК РФС наказал «Локомотив» за нарушение регламента и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном поле не в Москве. Станислав Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей. Тот же штраф наложен и на Василия Козловцева.

По словам Сухины, он зашел лишь в предбанник, который находится в том же помещении. Также 52-летний представитель красно-зеленых подчеркнул, что «на всех стадионах происходит все то же самое» и что «скандал был создан искусственно».

При этом глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «КДК РФС никаких новых писем от «Спартака» не получал», — сказал Григорьянц «Чемпионат», что никаких новых писем от «Спартака» получено не было.

Избежали технического поражения: как «Локо» отделался за нарушение регламента.