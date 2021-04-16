Член Совета директоров «Локомотива»: может, «Спартаку» сразу второе место отдать?

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов высказался по поводу решения КДК РФС по матчу 25-го тура РПЛ со «Спартаком», по итогам которого «железнодорожников» обязали провести один матч на нейтральном поле.

«Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со «Спартаком» — это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились?» — сказал Филатов в интервью ТАСС.

После матча «Спартак» опубликовал видео, на котором видно как начальник «Локомотива» Станислав Сухина выходит из судейской комнаты перед началом матча. Позже «железнодорожники» в ответ опубликовали видео с камер наблюдения, на котором в судейскую заходит уже начальник красно-белых Василий Козловцев.

КДК РФС наказал «Локомотив» за нарушение регламента и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном поле не в Москве. Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей. Тот же штраф наложен и на Козловцева.

По словам Сухины, он зашел лишь в предбанник, который находится в том же помещении. Также 52-летний представитель красно-зеленых подчеркнул, что «на всех стадионах происходит все то же самое» и что «скандал был создан искусственно».

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