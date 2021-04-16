Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Парижане уступили мюнхенской «Баварии» в ответной встрече 1/4 финала со счетом 0:1, однако благодаря выездной победе (3:2) в первой игре вышли в полуфинал турнира.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе «гол+пас».

Также на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов претендовали вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич, полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган и хавбек мадридского «Реала» Каземиро.

В полуфинале Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси», а «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ».

Ранее официальный сайт УЕФА представил сборную недели в Лиге чемпионов. В символическую команду попали четыре футболиста «Баварии».