Дубль Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий победившей команды Артемий Панарин сумел отличиться в этом матче и набрать три очка. Он выступил в роли ассистента для Райана Линдгрена, который забросил вторую шайбу «Рейнджерс», а также оформил дубль.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 16 ударов по своим воротам и оформил второй шатаут подряд. Павел Бучневич отыграл 16:36, Виталий Кравцов провел на льду 10:33, однако результативными действиями хоккеисты не отличились.

Ранее сообщалось, что россиянин Артемий Панарин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», заявил о недовольстве своим выступлением в текущем сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0

1:0 — Труба (Блэквелл, Зибанеджад), 00:47;

2:0 — Линдгрен (Панарин, Фокс), 06:39;

3:0 — Панарин (Строум, Блэквелл), 12:00;

4:0 — Панарин (Строум, Блэквелл), 32:51.