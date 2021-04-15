«Ак Барс» попрощался с Кубком Гагарина сценой из «Гарри Поттера»

Пресс-служба казанского «Ак Барса» оригинально отреагировала на вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина.

15 апреля клуб уступил омскому «Авангарду» в седьмом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В соцсетях клуб из столицы Татарстана опубликовал сцену из »Гарри Поттера». На видео Гарри Поттер представлен в виде Кубка Гагарина, а Хагрид — в роли «Ак Барса».

«Еще увидимся», — говорится в описании ролика.

Встреча, прошедшая в Татарстане, завершилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов». У победителей дубль оформил Оливер Каски, также отличились Кирилл Семенов и Вилле Покка. В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артем Галимов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард» одержал победу в серии до четырех побед и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с московским ЦСКА. Первая встреча решающего противостояния пройдет в столице России 18 апреля.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Кубка Гагарина в серии выигрывали только гости.