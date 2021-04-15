Впервые в истории Кубка Гагарина в серии выигрывали только гости

Финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» стала первой в истории турнира, в которой выигрывали только гостевые команды.

Серия продлилась все семь матчей и завершилась победой «ястребов».

Последняя встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Оливер Каски, также отличились Кирилл Семенов и Вилле Покка. В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артем Галимов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард» одержал победу в серии до четырех побед и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с московским ЦСКА. Первая встреча решающего противостояния пройдет в столице России 18 апреля.

Ранее сообщалось, что капитан «Авангарда» Алексей Емелин, госпитализированный в тяжелом состоянии после первого матча финала Западной конференции против «Ак Барса», присутствовал на шестой встречи серии.