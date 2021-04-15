Нурмагомедов назвал самый безумный день в истории футбола

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой день стал самым безумным за всю историю футбола. Россиянин вспомнил, как 9 июля 2006 года сборная Италии в финале чемпионата мира обыграла Францию.

«Самый безумный день в истории футбола», — подписал Хабиб Нурмагомедов картинку с финала чемпионата мира 2006 года с участием сборных Италии и Франции в своем Instagram.

В дополнительное время лидер сборной Франции Зинедин Зидан ударил головой защитника итальянцев Марко Матерацци в ответ на его провокации. Зидан был удален с поля, а Франция уступила Италии в серии пенальти со счетом 3:5.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года после поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC, который состоялся в Абу-Даби. Россиянин одолел противника удушающим приемом, тем самым успешно проведя третью защиту титула чемпиона промоушена в легком весе.

После этого глава организации Дана Уайт предпринял несколько попыток уговорить бойца вернуться в октагон, однако они оказались бессмысленны.

Ранее ненеджер Хабиба оценил возможное выступление экс-бойца в рестлинге.