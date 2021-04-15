Тухель прокомментировал конфликт с Сержио Консейсау

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал конфликт с наставником «Порту» Сержио Консейсау после ответного четвертьфинального матча финала Лиги чемпионов (0:1).

«Это был всего лишь небольшой спор между мной и Консейсау. А потом все внезапно последовали за мной. Я думал, что этот инцидент между мной и тренером, но, очевидно, это не так. Никто никому не причинил вреда», — цитирует Тухеля ESPN.

Сообщается, что немецкий специалист грубо послал своего коллегу, используя при этом нецензурную лексику, сразу же после финального свистка, когда шел ему навстречу, чтобы поблагодарить за игру. После этого между тренерами возникла перепалка, к которой присоединились футболисты обеих команд, столпившиеся в центре поля.

Ответный матч, который прошел в Португалии, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. В составе победителей единственный гол на свой счет оформил иранский нападающий Мехди Тареми, поразивший ворота британского клуба на четвертой компенсированной ко второму тайме минуте.

Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Тухель оскорбил тренера «Порту» Консейсау.