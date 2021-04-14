Наставник «Челси» Тухель оскорбил тренера «Порту» Консейсау

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель оскорбил тренера «Порту» Сержиу Консейсау по ходу ответного четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Record.

По информации источника, немецкий специалист грубо послал своего коллегу, используя при этом нецензурную лексику, сразу же после финального свистка, когда шел ему навстречу, чтобы поблагодарить за игру.

После этого между тренерами возникла перепалка, к которой присоединились футболисты обеих команд, столпившиеся в центре поля.

Ответный матч, который прошел в Португалии, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. В составе победителей единственный гол на свой счет оформил иранский нападающий Мехди Тареми, поразивший ворота британского клуба на четвертой компенсированной ко второму тайме минуте.

Ранее сообщалось, что «Челси» побил рекорд «Манчестер Юнайтед» по количеству выходов в 1/2 финала Лиги чемпионов среди английских клубов.