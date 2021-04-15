Россиянин Настюхин проиграл нокаутом на 73-й секунде боя

В сингапурском городе Калланг состоялся турнир ONE Championship TNT II. В финале легкого веса российский боец Тимофей Настюхин техническим нокаутом в первом раунде проиграл действующему чемпиону организации сингапурцу Кристиану Ли.

Бой завершился на второй минуте первого раунда после того, как рефери засчитал Настюхину Instagram.

Ли защитил титул, одержав 15-ю победу при трех поражениях. Настюхин проиграл пятый бой из 19.

По дороге в финал, Настюхин победил американца Эдди Альвареса, бывшего обладателя чемпионских поясов UFC и Bellator. Совсем недавно представитель США побил Джастина Гэтжи, а затем проиграл Дастину Порье.

В со-главном бою турнира Джанет Тодд победила Анну Лайн техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее российский боец Настюхин прокомментировал возвращение Макгрегора.